Lista dei convocati per la gara Messina – Castrovillari

Prima panchina giallorossa per il neo-tecnico Rando, che ritrova Cristiani e Fragapane. Out anche Barbera oltre a Sampietro ed Esposito. Calcio d’inizio domani alle 15.00.

Vigilia carica di attese per il Messina, che ha l’esigenza di cancellare il brutto avvio di campionato e provare ad imboccare la strada giusta già dalla sfida di domani contro il Castrovillari. Sarà una giornata importante per il tecnico Pasquale Rando che, insieme al proprio vice Nino Panarello, debutterà sulla panchina giallorossa, cercando subito di scuotere una squadra reduce da tre ko in altrettante gare. Dopo la rifinitura sostenuta questa mattina al “Franco Scoglio”, l’allenatore biancoscudato ha convocato ventidue calciatori: le buone notizie riguardano i rientri dell’esterno Alessandro Fragapane e della mezzala Alessio Cristiani, il primo dopo aver scontato un turno di squalifica, il secondo recuperato dopo il fastidio alla coscia che l’ha tenuto ai box domenica scorsa ad Avellino. Tra i convocati anche il centrocampista classe 2002 Nicolò Capilli e l’attaccante Angelo Cafarella (2001). Ancora out, invece, Sampietro ed Esposito, entrambi a parte negli ultimi giorni, a cui si aggiunge il terzino classe 2001 Francesco Barbera, fermatosi ieri per il riacutizzarsi del problema alla caviglia accusato già a inizio mese.

Nel quarto turno del girone I, il Messina incrocerà il Castrovillari, attualmente a quota 3 punti in classifica, conquistati grazie al successo per 4-0 ottenuto in casa contro il Giugliano alla prima giornata, ma reduce da due ko consecutivi contro Savoia e Acireale. A dirigere l’incontro sarà Dario Duzel della sezione di Castelfranco Veneto, coadiuvato dagli assistenti Andrea Mirarco della sezione di Treviso e Marco Munitello della sezione di Gradisca D’Isonzo. Calcio d’inizio domenica allo stadio “Franco Scoglio” alle ore 15.00.

Biglietti per assistere alla gara disponibili in prevendita presso i punti autorizzati postoriservato.it e domenica alla biglietteria del “Pala Rescifina”.

Di seguito l’elenco dei venti calciatori del Messina convocati per la sfida di domani contro il Castrovillari:

PORTIERI: Michele Avella, Alessio Pozzi.

DIFENSORI: Francesco Bruno, Vincenzo De Meio, Francesco Forte, Alessandro Fragapane, Antonello Giordano, Eugenio Nardelli, Domenico Strumbo, Gaetano Ungaro.

CENTROCAMPISTI: Giuseppe Bonasera, Francesco Buono, Nicolò Capilli, Alessio Cristiani, Antonio Crucitti, Facundo Ott Vale, Francesco Saverino.

ATTACCANTI: Angelo Cafarella, Claudio Coralli, Francesco Orlando, Giuseppe Siclari, Christian Suma.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it