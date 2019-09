Spari a Bisconte, 24enne gambizzato mentre era ai domiciliari

Sette colpi di pistola calibro 7,65 a Bisconte, dove poco prima della mezzanotte di ieri Pippo Molonia, 24enne, pregiudicato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla coscia dx.

Sull’agguato indagano i carabinieri della Compagnia Messina Centro diretta dal comandante Paolo De Alessandris, che hanno raggiunto il ferito in ospedale sottoponendolo ad un primo interrogatorio. Sull’inchiesta al momento vige il massimo riserbo.

Secondo una prima ricostruzione il giovane si trovava nella sua abitazione di via Bitonto, nel quartiere di Bisconte, quando intorno alle 23.40 un uomo travisato si è avvicinato al cancello di casa e ha esploso 7 colpi di pistola calibro 7,65. Soltanto un proiettile ha raggiunto Molonia che è stato soccorso da familiari e amici, e trasportato all’ospedale Piemonte per essere sottoposto ad un intervento chirurgico per l’estrazione dell’ogiva.

