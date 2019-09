Presentata la nuova fraternità dei Frati Minori al Santuario Nostra Signora di Lourdes

La peculiarità del francescano è la fraternità. Possono cambiare le persone, il luogo ma la fraternità non viene trasferita. A dargli valore, importanza, significato, siamo noi.

Fratelli che vanno, altri che arrivano, questo succede spesso (teoricamente ogni tre anni) tra i frati minori. La Fraternità di Santa Maria degli Angeli dov’è inserito il Santuario nostra Signora di Lourdes, a Messina, qualche giorno fa ha salutato dopo diversi anni di permanenza Fra Salvatore Ferro, trasferito a Palermo, Fra Giuseppe Di Fatta che animerà come guardiano la fraternità di Favara, Fra Domenico Di Liberto che per sei anni ha prestato il suo servizio come rettore del Santuario mariano andrà alla Verna, Fra Salvatore Piraino continua il suo servizio di economo ad Alcamo, Fra Giuseppe Garofalo a Palermo come segretario provinciale, Fra Gianluca Gentile a Favara e Fra Nino Ducato a Ravanusa.

Ad arricchire la fraternità di Messina, Fra Girolamo Parminteri detto Fra Gimmi, animatore della fraternità, Fra Francesco Chillari maestro dei frati studenti che si preparano alla professione solenne, Fra Domenico Gulioso rettore del santuario e Fra Renato Saitta , economo.

Ci saranno anche due new entry tra i frati Professi Temporanei, Fra Alessandro e Fra Angelo che si aggiungeranno agli altri 11 fratelli che frequentano l’istituto Teologico San Tommaso dei padri Salesiani.

La presentazione ufficiale è avvenuta ieri sera durante la messa domenicale in una chiesa gremita, i frati sono stati presentati sotto forma di preghiera da Fra Giorgio Catania che con i suoi 88 anni anche se avvezzo alle partenze e agli arrivi dei confratelli non ha nascosto un po di commozione. Rimangono della vecchia guardia Fra Marcello Buscemi, Fra Ugo Milazzo e Fra Giuseppe Maggiore.

Aspettative? Quella di voler bene a tutti! (GM)

