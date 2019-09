Ocean Viking approda a Messina: in 182 sbarcati, tra cui un neonato

E’ arrivata nel porto di Messina intorno alle 8.30 la Ocean Viking, la nave operata dalle organizzazioni non governative Sos Mediterranee ed MSF. In moto la macchina dell’accoglienza predisposta da Prefettura e Questura in collaborazione con il Comune che dovrà occuparsi dei 14 bambini a bordo, tra cui un neonato di una decina di giorni, sette dei quali trascorsi in mare.

I 182 naufraghi sono stati soccorsi in due distinte operazioni: il 18 settembre quando in 73 sono stati recuperati da un piccolo gommone a 29 miglia nautiche dalla Libia, e il 20 settembre.

Intanto ieri è stato trovato una intesa sui migranti al vertice a Malta. Sono quattro i punti su cui Italia, Malta, Francia e Germania, con la presidenza finlandese di turno dell’Ue e la commissione Ue, hanno trovato l’accordo che dovrà ora essere sottoposto agli altri paesi Ue. Tra questi punti, quello che prevede la redistribuzione di tutti i richiedenti asilo e non solo di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato. Una intesa «non scontata», ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

