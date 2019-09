Scuole chiuse domani a Messina: il sindaco dispone l’ordinanza

Scuole chiuse a Messina nella giornata di mercoledì 25 settembre. “Essendosi registrati dei disagi per i lavori che stiamo effettuando sulla condotta di adduzione idrica nel territorio di Forza d’Agro’ abbiamo disposto questo provvedimento di chiusa. Chiedo scusa per il disagio ma questi lavori erano indifferibili ed urgenti per evitare il peggio”. Lo ha scritto il sindaco Cateno De Luca predisponendo l’ordinanza.

Niente lezioni per bambini e ragazzi che frequentano le scuole del territorio comunale, mentre si svolgerà invece regolarmente l’attività didattica e amministrativa presso l’Ateneo peloritano.

