Fava: le aree montane della Sicilia sono al collasso

“Le aree montane della Sicilia sono al collasso. Emigrazione, mancanza di servizi e prospettive, abbandono del territorio rischiano di trasformare in deserto vaste zone della nostra Isola. Per scongiurare questo scenario occorrono strumenti legislativi adeguati. In questo quadro la proposta delle Zone franche Montane, avanzata dal comitato per le ZFM e sostenuta dagli amministratori locali, può rappresentare una speranza concreta. La politica ha il dovere di inserire questo tema in agenda, velocizzando l’iter del provvedimento già in III commissione parlamentare ARS e sostenendo concretamente chi sta portando avanti questa fondamentale battaglia”

A dichiararlo è Claudio Fava, deputato de I cento passi all’Ars.

