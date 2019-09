Ultimati i lavori della condotta a Forza d’Agrò, da domani acqua regolare in tutta la città

I tecnici del telecontrollo confermano che tutto sta procedendo secondo il programma annunciato: dunque già domani 26 settembre l’erogazione dell’acqua tornerà regolare in tutta la città. Si sono infatti conclusi poco dopo la mezzanotte i lavori alla condotta di Forza d’Agrò dove i tecnici Amam hanno eseguito le delicate operazioni di saldatura della nuova condotta per il tratto di circa 200 metri che dovrebbero chiudere il cerchio sulla messa in sicurezza della zona dopo la frana che nel 2015 fece rimanere a secco per settimane Messina.

“I lavori – ha dichiarato il sindaco Cateno De Luca che per oggi aveva decretato la chiusura delle scuole comunali – sono stati eseguiti in un tempo record con più squadre che dall’alba di oggi hanno lavorato ininterrottamente per tagliare e saldare la nuova condotta e rimettere l’acqua in pressione per farla defluire sino ai serbatoi della città di Messina e limitare il disservizio ai minimi termini”.

“Un grazie ai tecnici ed operai AMAM per aver lavorato continuamente anche ad ora tarda dimostrando un attaccamento al lavoro che non ha eguali – ha concluso il sindaco che ha raggiunto la zona dei lavori – Grazie al cda AMAM per aver pianificato è e coordinato questo intervento con grande professionalità e celerità.

