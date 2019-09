Coppa Sicilia: Asd San Fratello inarrestabile, goelada al Rosmarino

di fra Giuseppe Maggiore – Nel primo turno della coppa Sicilia il San Fratello spadroneggia sul campo del Rosmarino. Pur se esperta ed ostica la compagine amaranto si deve arrendere ad uno scatenato San Fratello che ipoteca il passaggio del turno, frutto ovviamente di una superiorità tecnico tattica e soprattutto fisica.

Cinque le reti realizzate: tre dal baby bomber Salvatore Marino che firma una tripletta, un eurogol del capitano sempre verde Delfio Calabrese e infine l’ultima rete arriva da Nicosia che sostituisce Marino.

Gli avversari hanno lottato sino alla fine dimostrandosi ostici chiudendo il primo tempo in svantaggio di una rete, nella ripresa hanno dovuto arrendersi ad un San Fratello ben messo in campo nonostante qualche assenza: mancavano il neo acquisti Versaci, Margò e Naro oltre ad Antonio Morello assente da qualche tempo per infortunio.

Nonostante il risultato pieno il mister Antonio Reale ancora non del tutto appagato dichiara: “La squadra dopo aver svolto dei carichi di lavoro, ancora non è al top come la desidero io, però non posso negare che c’è molto impegno, serietà, responsabilità, si migliora giorno dopo giorno. Il risultato ci lascia ben sperare, sicuramente aiuta a caricare la squadra e tutto l’ambiente. Questo è solo l’inizio, il campionato inizia domenica e la strada da percorrere è molto lunga”

ASD San Fratello: Crimaldi 7, Carroccetto 7, Galati G. 7, Gennaro 7, Drago 7, Cortese 7.5, La Marca 7 (Murabito s.v.), Bontempo 7 (Emanuele s.v.), Calabrese 7.5, Carbonetto 7, Marino 8. All. Reale, 8

