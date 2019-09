ASD San Fratello: il messaggio del presidente Di Bartolo

Dopo diverse amichevoli contro squadre di categorie superiori e scontri valevoli il passaggio di turno per la coppa Sicilia, l’ASD San Fratello sta dimostrando di essere ambizioso e di puntare in alto.

Il nuovo presidente Ciro Di Bartolo alla vigilia della prima giornata di campionato che vedrà i nero verdi impegnati contro l’Umbertina esprime il suo ringraziamento e i suoi sentimenti senza nascondere un pizzico di commozione: “Sta per iniziare una nuova ed affascinante stagione sportiva, per la prima volta mi trovo al timone di una squadra. Vivo questi momenti con trepidazione ed entusiasmo… Voglio ringraziare i miei ragazzi, il mister e tutto lo staff per l’impegno che stanno dimostrando in questa fase di preparazione che mi dà la forza per andare avanti e la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta. Il mio augurio è quello di scrivere una pagina importante della storia calcistica sanfratellana, sicuramente non mancheranno i momenti di difficoltà, che comunque fanno parte integrante del gioco del calcio, ma so che ci saranno anche tante soddisfazioni, prima fra tutte quella di giocare insieme e divertirsi.

Rivolgendosi anche alle altre compagini che militano nello stesso girone del San fratello il presidente nero verde continua: “Auguro a tutte le società e a tutti i ragazzi, non solo i miei, un buon campionato, vissuto si con entusiasmo, ma nel rispetto delle regole sportive. Che la nuova stagione lasci un segno positivo, un pieno di valori, tanto divertimento, e al di là di quello che accadrà sul campo, avremmo certamente vinto la partita più importante.”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it