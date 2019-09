Vittoria dell’ASD San Fratello, Reale: potevamo fare di più

di Fra Giuseppe Maggiore- Il tecnico dell’Asd San Fratello, Antonio Reale ritorna da Castell’Umberto portandosi a casa tre punti nella prima gara di campionato di prima categoria, grazie alla vittoria dei nero verdi sull’Umbertina del mister Fichera.

Un San Fratello sprecone, poco lucido sotto porta e poco cinico, anche se la squadra di Reale ha dominato per tutta la gara dimostrando di avere valori tecnico-tattici diversi da un’ostica Umbertina.

L’incontro è stato a senso unico: il San Fratello ha attaccato per tutto il tempo della gara, la squadra di casa si è difesa con unghie e denti evitando la goleada, un po’ per merito suo, ma molto per lo sciupio degli avversari. Dopo sei palle nette sprecate clamorosamente dal capitano Calabrese, Carbonetto e Marino, al 35 minuto quest’ultimo viene atterrato in area, per l’arbitro Domenico Cono della Sezione di Palermo non ci sono dubi è rigore che Delfio Calabrese trasforma in gol. Si conclude il primo tempo con il vantaggio del San Fratello.

Nella ripresa solita musica: dominio nero verde e altre palle sprecate, questa volta alla lista dei mangioni di gol si aggiunge Delfio Cortese, ma al peggio a quanto pare non si ha fine. Viene decretato un altro rigore per fallo di mano in area da parte di un giocatore dell’Umbertina, sul dischetto va l’esperto Carbonetto, palla sulla traversa.

Nei minuti finali è sempre Carbonetto che per farsi perdonare dalla sua tifoseria che si è spostata numerosa da San Fratello, con una zampata sfrutta una palla preziosissima su perfetto assist di Nicosia subentrato a Gennaro, mettendola in rete per il 2 a 0 finale.

“Ovviamente contano i tre punti e serviva partire bene- afferma Reale– se devo essere sincero non sono contento del tutto, abbiamo sprecato tantissime opportunità. Ma ciò che conta è che abbiamo vinto”.

“sono contento per l’esordio di Versaci– continua il mister nero verde- oggi non è stato impegnato per nulla in quanto gli avversari non sono arrivati ad impensierirlo più di tanto e per Angelo Margò un altro esordiente nella nostra squadra. Ho visto una squadra compatta, tutti sono dei grandi lavoratori, oggi a trascinare ci ha pensato il solito Calabrese, coadiuvato da Carbonetto, Bontempo, Drago e Galati G. Da oggi la testa è al Futura, squadra impegnativa ma non certamente insuperabile”

ASD San Fratello: Versaci s.v., Carroccetto7 (La Marca7), Galati G.7, Margò7, Drago7.5, Cortese7, Gennaro7 (Nicosia7), Calabrese7.5, Carbonetto7.5, Marino7. All.Reale8

Reti: Calabrese, Carbonetto

