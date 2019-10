Mafia e politica a Messina, condannati Genovese, Rinaldi e David per corruzione elettorale

Si è concluso con la condanna tra gli altri di Francantonio Genovese e del cognato Francesco Rinaldi il processo di primo grado scaturito dall’operazione Matassa che portò alla luce i nuovi equilibri mafiosi a Santa Lucia sopra Contesse e Camaro coinvolgendo per l’appunto gli ex onorevoli Genovese e Rinaldi, accusati di associazione finalizzata alla corruzione elettorale, e gli ex consiglieri comunali Paolo David e Giuseppe Capurro, impegnati nella campagna elettorale 2012-2013.

La II sezione Penale del Tribunale presieduta dal giudice Samperi ha emesso 39 condanne alla fine del processo di primo grado, leggendo il verdetto in un aula gremita nonostante fosse passata la mezzanotte.

Francantonio Genovese è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, e i due casi di corruzione elettorale in favore di Angelo e Giuseppe Pernicone.

Il cognato Franco Rinaldi è stato condannato a 3 anni e 4 mesi per la sola associazione finalizzata alla corruzione elettorale, mentre è stato assolto con formula piena dagli altri due casi di corruzione elettorale (il “caso” Pernicone).

Pesante la condanna anche per l’ex consigliere comunale del Pd Paolo David. Superano tutte i dieci anni le condanne per gli esponenti della malavita organizzata che alla politica chiedevano e facevano favori in cambio di voti.

Ecco nel dettaglio la sentenza:

Francantonio Genovese, ex deputato nazionale del Pd ed ex sindaco, 4 anni e 2 mesi di reclusione

Franco Rinaldi, ex deputato regionale, 3 anni e 4 mesi di reclusione

Paolo David, 59 anni, ex consigliere comunale, 4 anni e 9 mesi di reclusione

Giuseppe Capurro, 61 anni, ex consigliere comunale, 1 anno e 1000 euro di reclusione

Paolo Siracusano, assolto perché il fatto non sussiste

Carmelo Ventura, 55 anni di Camaro S. Paolo detto “Carosello”, 18 anni di reclusione

Giuseppe Barilà, assolto

Mario Giacobbe, 2 anni e 2000 euro di multa

Lorenzo Papale, 6 mesi

Giuseppe Perrello, 6 mesi

Andrea De Francesco, 45 anni di Bisconte, 13 anni e 4 mesi

Lorenzo Guarnera, 55 anni di Camaro S. Paolo, 13 anni e 4 mesi

Salvatore Mangano, 37 anni di Cararatti detto “Panzazza”, 13 anni e 4 mesi

Adelfio Perticari, 46 anni detto “Adolfo”, 13 anni e 4 mesi

Domenico Trentin, 37 anni, 13 anni e 4 mesi

Franco Zuccarello, 6 mesi

Francesco Comande’, 7 anni

Salvatore Borgia, assolto

Giovanni Ventura, 35 anni di Camaro, 14 anni

Santi Ferrante, 61 anni già detenuto detto “Ricchiazzi”, 16 anni

Salvatore Pulio, 45 anni del villaggio Annunziata, 14 anni e 8 mesi

Fortunato Cirillo, 50 anni del villaggio Santo, 13 anni e 4 mesi

Gaetano Nostro, 47 anni di San Filippo, 20 anni

Raimondo Messina, 43 anni di Santa Lucia sopra Contesse, 17 anni

Giuseppe Cambria Scimone, 52 anni di Santa Lucia sopra Contesse detto “Peppone”, 15 anni

Giovanni Celona, 46 anni di Santa Lucia sopra Contesse, 12 anni

Francesco Celona, 6 anni

Francesco Foti, 53 anni di Santa Lucia sopra Contesse, 10 anni

Angelo Pernicone, 61 anni detto “Berlusconi”, 11 anni

Giuseppe Pernicone, 35 anni del villaggio Santo, 10 anni e 4 mesi

Luca Siracusano, 40 anni di Santa Lucia sopra Contesse detto “U Biddicchiu”,

Pietro Santapaola, 52 anni, 3 anni e 6 mesi

Francesco Tamburella, 33 anni di Santa Lucia sopra Contesse, 9 anni

Vincenza Celona, 44 anni di Santa Lucia sopra Contesse, 12 anni

Giuseppe Picarella, medico, 61 anni del villaggio, 1 anno e 6 mesi

Cristina Picarella, assolta

Santo Baldassarre Giunti, 57 anni,

Carmelo Bombaci, 34 anni, 4 anni e 6 mesi

Massimiliano Milo, 37 anni del rione Aldisio, 4 anni

Rocco Milo, 40 anni del rione Aldisio, 4 anni

Gaetano Freni, 6 mesi

Paola Guerrera, 6 mesi

Antonino Lombardo, 9 mesi

Gaetano Nostro, 20 anni

Rocco Richichi, 6 mesi

Decisa anche la confisca di alcune società tutte con sede a Messina, in sede cautelare sottoposte a sequestro preventivo:

Esercizio commerciale “La Piazzetta di Ventura Giovanni & co”

“Consorzio Sociale Siciliano” con sede legale a Messina

“Ser.Ge. 93 Servizi Generali s.r.l.” con sede legale in Messina

“Cooperativa Sociale Angel” con sede legale in Messina

