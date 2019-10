San Fratello: 6 ottobre, 61ª Mostra Mercato del Cavallo Sanfratellano.

Basta semplicemente uscire dall’autostrada, allo svincolo di Sant’Agata di Militello per poi percorrere più o meno 15 chilometri per essere immersi nel cuore dei Nebrodi. Un mondo che ti catapulta nel passato: greggi di capre di montagna che curiose guardano i visitatori come a dar il benvenuto, maialini neri che vanno dietro alle loro mamme guardinghe che nessuno molesti i loro piccoli e poi c’è lui, l’emblema della libertà: il Cavallo Sanfratellano. Libero in ettari di bosco, incurante delle condizioni climatiche, docile e testardo, tenace e lavoratore, ha attitudine alla sella e al tiro leggero, oltre ad una buona predisposizione ad essere impiegato negli sport equestri tanto che, diversi campioni hanno vinto diversi titoli a livello internazionale sulla sua groppa.

È una delle razze più antiche al mondo e certamente quella più antica in Europa anche se sulle origini ci sono diverse opinioni, a noi per ragioni romantiche ci piace pensare che sia l’erede di quel cavallo siciliano famoso fin dall’antichità e decantato più volte da scrittori greci e latini, certamente non mettiamo in dubbio che ci possano essere state incroci con cavalli arabi o normanni visto la presenza straniere lungo i secoli in Sicilia, ma non siamo a qui per disquisire su temi che sicuramente vanno affrontati nelle sede opportune.

Per valorizzare questo esemplare che sicuramente meriterebbe più attenzione da parte degli enti interessati alla promozione alla salvaguardia della specie del cavallo sanfratellano, ogni anno a San Fratello viene organizzata una giornata dedicata esclusivamente a questo straordinario animale: la Mostra Mercato del Cavallo Sanfratellano, a pochi chilometri del centro abitato nel cuore del bosco, in contrada Passo dei Tre.

L’Amministrazione Comunale di San Fratello con cura sta cercando di rivalorizzare questo evento sensibilizzando tutti coloro che possiedono un esemplare, venerdì 4 ottobre dalle ore 09:00, devono presentarsi presso il Comune di San Fratello, in quanto sarà presente un medico veterinario. Inoltre, gli allevatori che parteciperanno alla 61ª Mostra Mercato potranno richiedere il rilascio delle dichiarazioni modello 4, necessarie per la partecipazione.

Domenica 6 Ottobre l’inizio della 61ª edizione mostra mercato cavallo sanfratellano, coinciderà con l’inizio dei lavori della giuria alle 09:00, ad ogni cavallo, appartenente alle 9 categorie, verrà attribuito un punteggio che decreterà poi il primo, secondo e terzo classificato.

A partire dalle ora 10:30 stand Campagna Amica Coldiretti, un incontro aperto ai ragazzi delle scuole del comprensorio dal titolo “un percorso a cavallo tra storia cibo e tradizioni” a cura di Coldiretti Messina e Donne Impresa Messina

Al Termine dell’evento sarà offerta agli studenti l’agrimerenda con prodotti tipici locali.

A partire dalle 13:00 degustazione di prodotti tipici locali e alle 14:00 premiazione. Sarà presente anche l’Assessore Regionale all’Agricoltura Edy Bandiera

In tale occasione vi capiterà di sentire un curioso dialetto gallo-italico ancora molto parlato dalla gente del piccolo centro nebroideo, potete ammirare ciò che ancora è rimasto nonostante tre terribili frane e soprattutto beneficiare dell’aria e del cibo fresco e genuino. (MG)

