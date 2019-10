Maltempo: 34 le case rimaste isolate a San Michele; torna l’incubo torrenti

Sono 34 le case rimaste isolate dopo le forti piogge che ieri si sono abbattute su Messina e che hanno trasformato il torrente San Michele in un fiume in piena, mostrandone quanto possa essere pericoloso.

Un torrente di fango che ha isolato in casa o bloccato nelle auto i residenti mentre tentavano di tornare alle proprie abitazioni.

Ma quanto accaduto a San Michele non è che l’ennesimo campanello d’allarme che ogni anno, alle prime piogge, ricorda quanto sia fragile il territorio cittadino, dove la messa in sicurezza dei torrenti non è ancora adeguata alle esigenze.

Solo adesso sembra ad una svolta la progettualità per Bordonaro, con la Regione che ha assegnato i lavori.

Disagi sono sono registrati da Tremestieri a Ganzirri.

