Jonathan Comelli è la quarta conferma della Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza

Altra conferma per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza, la quarta, si tratta del play/guardia Jonathan Comelli.

L’atleta di Latina, classe 1999 per 185 cm, nella scorsa stagione ha disputato solo 6 gare in maglia giallorossa per via di un infortunio rimediato a dicembre contro Gela. Comelli è cresciuto nell’Smg Basket Latina, per proseguire la carriera a Vado e Barcellona in C Silver. Lo staff tecnico ha potuto apprezzare la sua grande maturità nonostante la giovane età e la grande attitudine al sacrificio in difesa unita alla buona mano da fuori e alla capacità di attaccare il canestro.

Comelli, la prima tua stagione in maglia Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza è durata solo due mesi. Come stai?

Molto bene. Ho recuperato a pieno dall’infortunio e sto facendo una buona preparazione per raggiungere la migliore condizione ed essere al cento per cento in vista del campionato

Il lungo stop ti ha costretto a seguire da fuori i tuoi compagni, un tuo bilancio della stagione appena trascorsa.

È stata dura perché desideravo essere in campo per dare una mano ai miei compagni, la stagione passata è stata una sorpresa un po’ per tutti, credo che alla fine sia stato un campionato positivo. Abbiamo raggiunto gli obiettivi nonostante gli infortuni che alla fine hanno ridotto le dimensioni del roster.

Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

Ho una gran voglia di tornare in campo, il parquet mi manca tantissimo e non vedevo l’ora di ricominciare. Voglio lasciarmi definitivamente alle spalle gli infortuni e provare a vincere il campionato.

Dove può arrivare la squadra quest’anno?

La squadra secondo me può arrivare molto in alto perché è una società organizzata e sa quello che vuole, una società che punta sui giovani e può solo che crescere anno per anno.

