la Nebrosport brinda nella Valle del Sosio

Si è concluso nel migliore dei modi lo scorso weekend della Nebrosport, impegnata nell’ultimo appuntamento di settembre 2019 – il 28 e 29 – sulle strade della 12esima edizione del Rally Valle del Sosio. Un finale di stagione che conferma l’annata più che positiva del team santangiolese, con un successo particolarmente importante

Con l’ottimo sesto posto assoluto e terzo di classe R5, sugli asfalti del Rally Valle del Sosio, su Skoda Fabia, Carmelo Galipò e Tino Pintaudi si sono laureati campioni di Coppa di 8^ zona, staccando il biglietto per la finale di Como. Per il presidente della scuderia che ha anche vinto la classifica over 55 si tratta del secondo successo, in carriera in Coppa Italia.

Il secondo equipaggio Nebrosport in gara, composto dal driver Carmelo Arasi e dal giovane navigatore Luca Sinagra, ha confermato il bilancio positivo dell’esordio in scuderia nella scorsa gara. Su Citroën C2, Arasi è infatti riuscito a strappare il terzo posto di classe R2B e trentesimo assoluto.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it