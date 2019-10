Traffico di droga: dieci condanne a Messina per l’operazione Fortino

Sono state dieci le persone condannate con rito abbreviato nell’ambito del processo nato dalla cosiddetta “Operazione Fortino” che aveva sgominato un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga nel quartiere Valle degli Angeli, a Messina.

Vent’anni di reclusione per Francesco Arena e Michele Arena; 11 anni e 10 mesi ad Antonio Bonanno; 8 anni e 5 mesi per Filippo Cannavò; 7 anni e 8 mesi per Ugo Carbone; 8 anni e 8 mesi per Paolo Mercurio; 11 anni e 8 mesi per Angelo Mirabello; 8 anni e 2 mesi per Francesco Paolo Musolino; 7 anni a Mario Orlando e 7 anni e sei mesi per Pietro Raffa.

L’operazione “ Fortino”, portò all’esecuzione di 17 misure di custodia cautelare in carcere, tra messinesi e calabresi, nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi e munizioni, associazione finalizzata al furto di ciclomotori ed altro ancora, operante nel capoluogo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it