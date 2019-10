Schianto nella notte in Via Catania, perde la vita un 28enne

Aveva consegnato da poco l’ultima pizza, e col suo scooter stava facendo rientro a casa. Ma poco prima uno schianto mortale che ha spezzato la vita a Luciano Galletta, 28 anni.

La tragedia si è verificata poco dopo mezzanotte notte in via Catania, a Messina. Il giovane, che si trovava alla guida del suo scooter si è scontrato con un mezzo di Messina Servizi che era fermo ai bordi della carreggiata, mentre gli operai erano impegnati in lavori di scerbatura.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato Galletta al pronto soccorso del Policlinico dove i sanitari hanno solo potuto riscontrare la gravità delle ferite riportate e il giovane è morto. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause dell’incidente.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it