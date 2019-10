Coniugi messinesi arrestati: detenevano in casa munizioni e sostanze stupefacenti

Ieri, i Carabinieri della Compagnia Messina Sud, nel corso di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato, in flagranza di reato, una coppia di coniugi messinesi. Si tratta del 32enne D.B.A. già noto alle forze di polizia e della 42enne D.M., ritenuti responsabili, in concorso, di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e detenzione illegale di munizioni.

A destare i sospetti dei militari erano stati i movimenti rilevati, nel corso degli ultimi giorni, intorno all’abitazione dei due coniugi nel rione Provinciale. Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo diversi appostamenti, i Carabinieri hanno pertanto deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione della coppia che consentiva di rinvenire 2,2 kg di marijuana e 8,4 Kg. di hashish. Gli oltre 10 kilogrammi di sostanza stupefacente erano confezionati in diversi involucri in cellophane ed occultati all’interno di un armadio nella camera da letto ed in un locale pertinente all’abitazione, adibito a lavanderia, laddove si trovava un cane di grossa taglia. In quest’ultimo locale i militari rinvenivano anche 14 cartucce calibro 38 per pistola, illegalmente detenuti ed abilmente nascoste all’interno di uno spazio nella parete, creato sotto il rivestimento delle piastrelle. La perquisizione consentiva inoltre di rinvenire anche un grinder, utilizzato per la macinazione della sostanza stupefacente, un bilancino di precisione perfettamente funzionante nonché la somma, in contanti, di oltre 3.600 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente, le munizioni, l’attrezzatura e la somma di denaro sono state sequestrate ed i due coniugi sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in concorso e detenzione illegale di munizioni.

Nella mattinata odierna, gli arrestati sono stati condotti dinnanzi al Giudice del Tribunale di Messina che, dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto per entrambi i coniugi la misura degli arresti domiciliari.

