Eskert pensa in grande: pronto per dare tanto al CUS

Finalmente in acqua con il Cus Unime Nikola Eskert. Il talentuoso centroboa serbo, uno dei pezzi pregiati per l’intera Serie A2 alle porte, da pochi giorni è sbarcato in riva allo Stretto ed ha affrontato i primi allenamenti in Cittadella con la sua nuova squadra.

Sensazioni molto positive e grande carica per il ventiseienne serbo, entusiasta per questa nuova avventura: “Sin da subito mi sono trovato bene con squadra ed allenatore. Per me è un nuovo inizio: dopo diverse stagioni in Serie A sono sceso in A2 ma nonostante la categoria si tratta sempre di un campionato italiano e come tale sarà molto complicato ma sono convinto che faremo molto bene”

Tanta esperienza in Europa e, soprattutto, diverse stagioni con tanti gol in Italia. Un bigliettino da visita importante da presentare ai tifosi cussini: “Penso di poter dare tanto a questa squadra – prosegue Eskert – Ci sono altri giocatori di esperienza ed assieme a loro sono convinto di poter dare fare veramente molto bene. Nel mio stesso ruolo, inoltre, sarò affiancato da un altro giocatore giovane e molto in gamba che sono sicuro potrà dare tanto a questa squadra. Tutti insieme punteremo per fare bene e per lottare al massimo su tutti i campi”.

A poco più di un mese dall’inizio del torneo avrà tanto da lavorare il tecnico cussino per amalgamare al meglio il nuovo gruppo Sergio Naccari ma Nikola è convinto che ci siano tutti i presupposti per fare bene: “L’obiettivo è quello di raggiungere una salvezza tranquilla ma penso che tutti insieme possiamo puntare con decisione ai playoff”.

