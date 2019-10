Bordonaro, è regolamento di conti? Indagini in corso dopo l’ultima sparatoria

Indagini serrate da parte della polizia dopo la sparatoria avvenuta intorno alle 19 di ieri davanti alla palazzina 8 della Case gialle di Bordonaro. L’ipotesi più accreditata è quella di un regolamento di conti. Secondo una prima ricostruzione in due, a bordo di un motorino hanno raggiunto una Opel Agila parcheggiata in un cortile, sparando tre colpi di pistola, per poi darsi alla fuga. Un avvertimento, un chiaro gesto intimidatorio, visto che a bordo dell’auto non c’era nessuno.

Spari a cui hanno fatto eco altri colpi, a vuoto, provenienti dal balcone di una casa vicina. Forse da parte del proprietario dell’auto crivellata.

Certamente una sparatoria che ha portato agitazione nel popolare rione, dove qualcuno ha urlato, altri hanno chiamato la polizia prontamente intervenuta sul posto con agenti delle Volanti, della Squadra Mobile e della Scientifica.

Il veicolo è stato sequestrato, e si è subito proceduto all’interrogatorio di alcuni abitanti della zona dove alcune telecamere di videosorveglianza potrebbero fornire importati dettagli per ricostruire i fatti e identificare chi ha sparato e perché.

