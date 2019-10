Giornata della Menopausa: il 18 ottobre visite gratuite al Papardo

Il prossimo venerdì 18 ottobre si svolgerà la giornata per la Menopausa e l’Azienda Ospedaliera Papardo organizzerà un Open Day con visite gratuite in senologia, cardiologia e reumatologia.

L’iniziativa sarà coadiuvata dall’Azienda Ospedaliera Papardo che segue il network Onda nel promuovere tutte le iniziative afferenti al brand “Bollini Rosa” in tutti gli ospedali italiani. Tra le manifestazioni rivolte quindi alle donne anche la giornata sulla Menopausa.

Basterà chiamare il numero verde 333/6190804 dal lunedì 14 ottobre al giovedì 17 ottobre nella fascia oraria dalle 9 alle 11 per prenotare le visite gratuite, fino a esaurimento disponibilità e per ordine di prenotazione.

“Un’opportunità che la rete di Onda ci permette di realizzare – dichiara il Direttore Generale dott. Mario Paino – non solo per sensibilizzare su un tema così importante ma anche per valorizzare la figura della donna, dandole centralità attraverso questo tipo di progetti da sempre portati avanti con entusiasmo dallo staff dell’azienda.”

