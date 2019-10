Presentata la squadra del Ct Vela Messina che oggi esordisce nel campionato di A1 ospitando il Tc Vomero

Oggi domenica 13 ottobre, il Ct Vela esordisce alle 10 nel massimo campionato di tennis a squadre, ospitando i partenopei del Tc Vomero nella prima giornata del girone 4.

Si è svolta ieri mattina, presso i locali del Circolo del Tennis e della Vela, la conferenza stampa di presentazione della formazione peloritana che prenderà parte al campionato di serie A1. Ad aprire la conferenza (presenti anche l’assessore comunale allo Sport, Pippo Scattareggia, il delegato provinciale del Coni Alessandro Arcigli e il delegato provinciale Fit, Roberto Branca) è stato il presidente del Circolo messinese, Antonio Barbera.

“Per noi si tratta del secondo anno consecutivo in serie A1. Dopo la salvezza ottenuta ai playout nella passata stagione abbiamo deciso di alzare l’asticella, confermando in blocco il gruppo dell’anno scorso e inserendo un top 100 siciliano come Salvo Caruso. Siamo convinti che potremo fare bene e potremo raccogliere tante soddisfazioni”.

Subito dopo sono intervenuti l’assessore allo sport, Pippo Scattareggia, che ha portato i saluti del sindaco Cateno De Luca, confermando la vicinanza dell’amministrazione comunale al Ctv, quindi ha preso la parola il delegato provinciale del Coni, Alessandro Arcigli, il quale ha comunicato che la cerimonia di fine anno delle “Stelle al merito sportivo” si svolgerà sabato 21 dicembre proprio nei locali del Circolo peloritano (e non come da tradizione presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca) e vedrà fra i premiati, nella sezione tecnici, il capitano della squadra del Vela, Gino Visalli. La parola è passata a Roberto Branca, delegato provinciale Fit, che ha sottolineato il magic moment del tennis messinese con due squadre ai vertici (Filari in A2 e Ctv in A1) e ha presentato l’evento di domenica 20 ottobre “racchette in piazza” che si svolgerà a piazza Cairoli.

Momenti clou della mattinata, la presentazione della squadra per bocca del ds Salvi Contino e, infine, il commento al girone 4 e al campionato del maestro e capitano (insieme con Ciccio Caputo) Gino Visalli.

“Girone molto più equilibrato rispetto allo scorso anno – ha detto Visalli -. Noi siamo più competitivi grazie all’innesto di Caruso e anche ai giovani del vivaio, senza dimenticare elementi come Gianluca Naso che se si conferma ai livelli del 2018 è una sicurezza. Vogliamo e possiamo fare bene. Domani il nostro straniero e numero 1 sarà Lopez Perez”.

L’appuntamento è per domani (domenica 13 ottobre) sui campi in terra rossa del viale della Libertà. Ospiti i partenopei del Tc Vomero. Si comincia alle 10.

L’organico: Salvatore Caruso, Marco Trungelliti, Enrique Lopez Perez, Gianluca Naso, Fausto Tabacco, Giorgio Tabacco, Gabriele Bombara, Antonio Famà, Lorenzo Fucile, Christian Famà, Leonardo Gagliani.

