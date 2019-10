Protezione civile, convegno a Palazzo dei Leoni

Nel contesto della Settimana Nazionale della Protezione Civile, si è tenuto oggi un convegno organizzato dal Dipartimento Regionale di P.C. e dalla Prefettura di Messina, avente per oggetto la Gestione del rischio idraulico e idrogeologico e una seconda parte dedicata alla sicurezza degli edifici scolastici nel territorio provinciale. Dopo la relazione introduttiva di S.E. il Prefetto inerente la pianificazione territoriale di protezione civile, sono seguiti gli interventi del Dott. Biagio Privitera della Provincia di Messina e dell’Ing. Bruno Manfrè, Dirigente dell’Unità Meteo del DRPC Sicilia.

In merito alla sicurezza degli edifici scolastici si sono succeduti gli interventi della D.ssa Sara di Bella referente di Protezione Civile del MIUR, del Comandante dei Vigili del Fuoco Ing. Giuseppe Biffarella, e dell’Arch. Graziarosa Cammaroto del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

In particolare il Comandante provinciale dei vigili del Fuoco si è soffermato sullo stato di attuazione delle normative relative alla sicurezza degli edifici scolastici, percorrendo un excursus dalla data di emanazione del primo provvedimento normativo del 26 agosto 1992, al recente decreto ministeriale del 21 marzo 2018, che prevede tre livelli di priorità programmatiche per giungere in fasi successive ai necessari adeguamenti richiesti dalla norma. I vari decreti “Milleproroghe” succedutisi nel tempo hanno oggi rimandato al 31 dicembre 2021 la data ultima per il completamento degli interventi. Il Comandante ha poi evidenziato come il completo adeguamento e il rispetto dell’iter amministrativo previsto dalle norme sia relativo a solo a quasi il 20% del patrimonio di edilizia scolastica della provincia, auspicando un immediato intervento degli enti proprietari, Provincia, Comuni ed Enti Locali, per il rapido perfezionamento delle pratiche in itinere da moltissimi anni, con la previsione degli interventi necessari, ovvero della richiesta dei sopralluoghi finalizzati al controllo dei luoghi scolastici.

Il Convegno ha visto poi l’intervento del Sindaco Cateno De Luca e i saluti conclusivi da parte del Prefetto D.ssa Maria Carmela Librizzi.

