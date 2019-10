Incendio al Gran Camposanto, il regista Bisceglia “salviamolo prima che sia troppo tardi”

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno riportato in breve tempo tutto alla normalità. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito da un pino tagliato nei giorni scorsi, anche perché nell’area interessata le tombe non sono dotate di lumini elettrici (che avrebbero potuto far pensare ad un cortocircuito elettrico).

A diffondere alcune suggestive immagini di Ascanio Malgarini del Cimitero, tratte da alcuni video realizzati nel 2016, il regista Christian Bisceglia che proprio al Gran Camposanto ha girato alcune scene del suo Cruel Peter che in questi giorni sbarca negli USA con la casa di distribuzione Vertical Entertainment che ne ha acquistato i diritti e lancerà la pellicola nelle sale cinematografiche americane e on demand nei primi mesi del 2020.

“Salviamolo prima che sia troppo tardi, è un luogo unico, bellissimo e struggente- dice Bisceglia – Perché è la città dei Morti sopravvissuta alla città uccisa”.