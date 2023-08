Ennesimo episodio di violenza ai danni di un autista dell’ATM Messina. La reazione di Basile

L’autista dell’ATM della linea n. 25, aggredito ieri sera a Gesso da un automobilista spazientito per un imbottigliamento causato dalle auto in sosta per via di una manifestazione. “Un fatto grave che non rispecchia lo spirito di grande collaborazione e solidarietà di questa splendida città.”scrive il sindaco Basile sulla sua pagina facebook e aggiunge: “esprimo insieme a tutta la Giunta al Presidente ed a tutto il CDA di ATM solidarietà e vicinanza all’autista. La violenza è deprecabile, ma lo è ancora di più se le vittime sono persone che lavorano onestamente. Questi episodi sono intollerabili, mi auguro che fatti del genere non si verifichino mai più.”