Successo della Masterclass di Diego Ferrari al Marina di Nettuno

Tantissimi barman e appassionati del settore erano presenti alla Masterclass che aveva come assoluto protagonista il rum. Al Marina del Nettuno, struttura gestita dalla Comet del presidente Ivo Blandina, si è tenuta una Masterclass. Relatore era Diego Ferrari brand ambassador del Rum Matusalem che racconta e fa degustare le varie tipologie di Rum. Mixologist, autore del premiato libro internazionale “Low Alcool Cocktails-New Frontier in Mixology” e Creatore del famoso gruppo di Facebook Cocktail Art, Ferrari, è protagonista del tour Cocktail Art & Max 21% abv. La sua filosofia professionale? Vedere il Cocktail visto”Sotto” un punto di vista diverso.

Ferrari è Menzionato da Drink International come il #72 in classifica tra i 100 più importanti influencer mondiali nella bar industry.Spiega Christian Costantino bar manager del Marina del Nettuno Yachting Club:”Quando così tanti Bartender messinesi arrivano in massa in un orario così difficile, alle tre del pomeriggio, significa che la città ha fame di conoscenza e ha voglia di esprimersi al meglio.”. Quella che ha visto Ferrari in cattedra è la prima delle tante riunioni formative sul beverage.