“Abuso di sostanze … riduciamo il danno” a Palazzo Zanca il 22 ottobre

Allo scopo di sensibilizzare gli operatori professionali e le istituzioni puntando a

migliorare la capacità di collaborazione e cooperazione (Sert, Privato sociale, Forze

dell’ordine, Assessorato regionale alla Salute, Servizi sociali locali, Istituzione

scolastica, Azienda Sanitaria locale, Realtà Ecclesiastiche) in una logica di governo

multilivello del fenomeno relativo alla riduzione del danno il 22 Ottobre alle ore

09:00 presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina si terrà l’evento

formativo “Abuso di sostanze…riduciamo il danno” all’interno del progetto “PAS:

principi attivi di salute. Strategie per la prevenzione, la riduzione del danno ed il

contrasto alla diffusione nei consumi e abusi di sostanze psicoattive e NPS da parte

di giovani e adulti”, finanziato dal Ministero del Lavoro e politiche sociali. Esperti a

livello nazionale appartenenti alle tre sigle coinvolte nel progetto (C.N.C.A —

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, il C.I.C.A – Coordinamento

Italiano Case Alloggio HIV/AIDS- e l’ARCIGAY) illustreranno la ricerca condotta

in merito all’esistenza e diffusione dei servizi territoriali che si occupano di riduzione

del danno.

Sabato 19 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, a Piazza Cairoli sono stati presenti

alcuni operatori impegnati nella divulgazione di materiale informativo rispetto alla

tematica del progetto.

