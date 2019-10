Tennis, serie A1: Il Ct Vela si impone sul terreno del Ct Maglie

Secondo successo consecutivo per il Ct Vela nel girone 4 del campionato a squadre di A1 di tennis.I peloritani hanno sconfitto, in trasferta, il Ct Maglie con il punteggio di 4 a 2.Ct Vela che dopo i singolari si era portato in vantaggio per 3-1 grazie ai successi del solito Gianluca Naso (6-1 7-5 su Garzelli) diin rimonta su Crepaldi e di Trungelliti, in tre set, su Torebko.Messinesi che avrebbero potuto chiudere l’incontro già dopo i singolari con Giorgio Tabacco che ha avuto a disposizione ben 4 match poi nel tie break del secondo set contro Portaluri (più uno avuto sul 5-3 in proprio favore sempre nella seconda partita), per poi cedere alla distanza nel terzo parziale.Nei doppi sconfitti con un doppio 6-4 Fausto Tabacco e Antonio Famà da Crepaldi e Portaluri, il punto decisivo è arrivato dal duo Naso-Trungelliti che ha battuto 6-3 7-6 Torebko e Garzelli.Nell’altro match del raggruppamento, pareggio (3-3) fra il Tc Vomero e Tc Prato (prossimo avversario dei peloritani domenica prossima). Ct Vela che, dunque, mantiene il primo posto del girone in solitudine a punteggio pieno.