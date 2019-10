Torrente Catarratti-Bisconte, consegnati i lavori di riqualificazione: presente il Presidente Musumeci

“E’ la terza opera che in concreto ha i cantieri aperti. I problemi fondamentali sono attivare realmente i cantieri in quanto tra la previsione, la progettazione, il finanziamento, la gara d’appalto e poi la consegna dei lavori esistono varie fasi con una serie di difficoltà che spesso li bloccano. Il porto di Tremestieri era aggiudicato ma bloccato per un’occupazione abusiva ed è stato sbloccato, la via don Blasco con i lavori consegnati ma con una serie di impedimenti che non hanno consentito l’apertura. Lo stesso per quanto riguarda l’intervento relativo al torrente Catarratti-Bisconte, finanziato con gara d’appalto già definita ed una serie di contenziosi. Devo dire che il Rup e lo staff tecnico sono stati all’altezza, insieme al commissario Croce, nel portare a definizione il contenzioso che oggi finalmente ci vede qui protagonisti a sbloccare questa terza importante opera per la città di Messina. Ricordo che il progetto prevede la riqualificazione ambientale e il risanamento igienico dell’alveo del torrente insieme alle opere viarie, con un tempo di realizzazione di circa due anni”. A riferirlo è il sindaco della città di Messina, on. Cateno De Luca, a margine della consegna dei lavori.

All’evento erano presenti anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, gli assessori Dafne Musolino e Massimiliano Minutoli, e il commissario di governo dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico e direttore della Struttura Maurizio Croce.

