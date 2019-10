Taglio alberi in città: Legambiente “aspettiamo gli atti dopo la richiesta di accesso”

Come da sempre nel suo stile, il circolo Legambiente Messina porterà avanti la sua azione lontano da palcoscenici o media.

Aspettiamo ancora dall’ufficio Verde Pubblico gli ulteriori documenti a completamento della nostra richiesta di accesso agli atti (giusta nota n.20036 del 18 gennaio 2019, con sollecito del 13 ottobre 2019), che valuteremo -come già fatto in passato- con gli agronomi di Legambiente Sicilia, proprio per evitare di essere influenzati da locali diatribe partitiche.

Facciamo presente, inoltre, che il nostro ultimo comunicato stampa, che sembra aver suscitato tanto scompiglio, non era frutto di opinioni di parte, ma la divulgazione di atti amministrativi ufficiali (per ciascuno dei quali è specificata data e numero di protocollo a beneficio di chi volesse verificarli), tra i quali un preciso provvedimento della Soprintendenza di Messina, che in data 19 marzo 2019 disponeva l’immediata sospensione dei tagli nelle aree vincolate.

