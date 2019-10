Quinta giornata per la formazione di Carmelo Mancuso che affronta la New Eagles

Il FC Messina prepara un week end allungato per le formazioni giovanili.

I consueti impegni nei campionati regionali infatti, verranno affiancati sin dalla prossima settimana dai campionati provinciali e dal torneo Juniores.

Momento chiave della stagione, per testare le ampie rose a disposizione dei tecnici, e valutare in partita quei giocatori che sino a questo momento hanno avuto meno spazio, vogliosi di mettersi mostra.

Lunedí pomeriggio a Santa Margherita, i giallorossi taglieranno il nastro del girone provinciale, con l’esordio casalingo contro lo Sporting Taormina, mentre la U19 di mister Tracuzzi battezzerà il primo impegno ufficiale contro il Milazzo, al “Peppino Cutropia”.

Domani si torna in campo per la quinta giornata del girone C regionale, e Carta e compagni viaggeranno in direzione Capo d’Orlando per il match con la New Eagles. I giallorossi hanno superato con ottimi voti la sfida contro il Camaro, pareggiando per 0-0 contro la favorita alla vittoria finale. L’esame neroverde ci lascia una squadra caparbia, capace di sfoderare il giusto carattere nei momenti importanti. La traversa di Christian Liotta lascia l’amaro in bocca, ma per proseguire nel percorso di crescita umana e sportiva intrapresa ad inizio stagione, la formazione di Carmelo Mancuso dovrà concentrarsi sulla sfida contro i giallorossi.

‍

Venti a disposizione del tecnico peloritano:

‍

Carbonaro, Rapaglià, Spanò, Bongiorno, Cucinotta, Milazzo, Di Stefano, Panetta, Bosco, De Salvo, Lo Presti, De Gaetano, Briganti, Di Natale, Parisi M, Bucaria, Augliera, Liotta, Maddalena, De Lisi.

