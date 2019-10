Tavolo tecnico dell’amministrazione comunale per la programmazione delle iniziative per il natale 2019

Su iniziativa dell’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso, in sinergia con gli assessori allo Spettacolo e Tradizioni Popolari Giuseppe Scattareggia e all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli, si è svolto oggi, venerdì 25, un tavolo tecnico finalizzato alla valutazione di un’azione coordinata di programmazione per le le prossime festività natalizie, cui sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni, la cui sede è ubicata nei palazzi storici del centro cittadino. Hanno preso parte all’incontro, oltre agli assessori Caruso, Scattareggia e Minutoli, Gustavo Lampi dell’Ispettorato Foreste; Orazio Micali del Museo Regionale; Carmelo Picciotto della Confcommercio; Nicola Salvo della Dogana; Filippo Grasso dell’Università, Ettore Gentile e Cristiana Laurà dell’Autorità Portuale; Nico Pandolfino dell’Ente Teatro e Stello Capillo dell’Ufficio Turistico della Città Metropolitana.

L’assessore Caruso ha invitato le istituzioni presenti a dare il proprio contributo per rendere la città ancora più bella ed accogliente durante le prossime festività natalizie, con allestimenti che mettano in risalto gli edifici di interesse storico artistico, sede di istituzioni pubbliche e con proposte culturali da inserire nel calendario degli eventi del prossimo Natale. L’Amministrazione comunale e la Città Metropolitana forniranno il supporto tecnico necessario all’allestimento degli spazi pubblici individuati, anche in collaborazione con l’Ispettorato Foreste e l’Azienda Forestale. Nei prossimi giorni l’invito sarà esteso anche alla Prefettura e ai Comandi Militari che hanno sede in altrettanti edifici di interesse storico artistico.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it