La proposta di orologi Sector per l’autunno

La proposta di orologi Sector è da sempre rivolta a persone che amano lo sport, la vita all’aria aperta, le attività in montagna o al mare. Gli orologi Sector per l’autunno 2019 non smentiscono questa vocazione fortemente sportiva, con una linea di accessori accattivanti, perfetti sia per l’utilizzo di tutti i giorni che per le situazioni più estreme. Del resto “no limits” è il motto dell’azienda sin dal giorno della fondazione.

La proposta per l’autunno

Gli orologi per questa stagione autunnale hanno un look aggressivo e ben visibile, prodotti di dimensioni importanti in grado di farsi notare. Questi accessori per chi fa sport non sono puramente decorativi, in quanto le caratteristiche dei dispositivi prevedono che si possa anche cronometrare una corsa, verificare l’altitudine raggiunta durante una passeggiata in montagna e controllare il livello di pressione atmosferica in vista di una perturbazione. La scelta dell’orologio giusto per lo sportivo è direttamente correlata all’effettivo utilizzo che si farà del prodotto. Ogni persona ha le proprie preferenze e i suoi interessi, quindi prediligerà uno tra i modelli di orologi Sector disponibili sul catalogo autunno/inverno.

Non solo per lo sport

L’offerta di orologi del famoso marchio italiano non si esaurisce però ai multifunzione pensati per lo sport. La collezione per la stagione in corso comprende infatti anche modelli più sobri ed eleganti, perfetti per l’uomo e la donna attivi, che preferiscono però uno stile più classico. Sono infatti disponibili modelli in acciaio, con cinturino a maglia più o meno spessa, anche nelle versioni colorate o in mesh, che tanto va di moda in questi ultimi anni. Si possono trovare orologi Sector con cinturino in pelle, eleganti e perfetti per accompagnare un outfit classico, mantenendo comunque quel tocco di aggressività proprio del brand.

Un orologio alla moda

Quando si decide di acquistare un nuovo orologio spesso si preferiscono i modelli alla moda, anche perché sempre più spesso l’orologio viene visto più come accessorio decorativo che come strumento per segnare l’ora. In questi anni la moda propone l’acciaio come materiale più ricercato, anche se non disdegna la gomma e i materiali plastici di ultima generazione. Si tratta di due visioni completamente differenti, che permettono a chiunque di trovare l’orologio che meglio si adatta all’outfit del momento e ai propri gusti.

Indossare un orologio

Non tutti lo sanno ma anche nel campo degli orologi esistono delle regole per quanto riguarda come, dove e quando indossarli. In linea generale sarebbe opportuno indossare un singolo orologio, possibilmente sul polso della mano opposta a quella con cui si scrive. Questo non è solo un problema di galateo, ma si tratta anche di poter gestire al meglio l’orologio, aprendo e chiudendo il cinturino con la mano che sa destreggiarsi al meglio. Se si decide di utilizzare anche dei braccialetti conviene indossarli sul polso opposto rispetto all’orologio; per l’uomo si consiglia anche di usare braccialetti del medesimo materiale dell’orologio.

