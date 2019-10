il party “Hallo Wine” Food & Music all ’Ngonia Bay di Milazzo

Nello splendido giardino contemporaneo dell’Ngonia Bay di Milazzo, Giovedì 31 ottobre si terrà il party “Hallo Wine” Food & Music dove fascino, cibo e musica renderanno esclusiva la notte di Halloween. Durante la serata resa ancora più preziosa grazie ad una creazione del maestro Antonuccio, si potrà seguire attraverso le varie isole del gusto, un percorso enogastronomico dove verrà cucinato a vista un menu apposito nel quale sarà da non perdere il celebre panino con porchetta di Giuseppe Oriti dell’ Agriturismo Il Vecchio Carro , n1 degli street fooder in Sicilia e presente con la sua porchetta di suino nero dei Nebrodi tra le migliori Norcinerie D’Italia. Alla cna verrà abbinata una selezione dei vini dell’azienda Vigna Nica.

HallLa serata sara’ scandita dalla musica dal vivo con “Gli Aventi (A20)” di Ivan Trischitta e da uno spettacolo a tema performato dall’artista Nino Scaffidi, ex concorrente del talent show “Italia’s got talent”. A seguire si darà inizio alle danze con la musica dei dj Francesco Randazzo, Sergio Litrico e il violinista Marcello Ulfo , anch’esso partecipante di “Italia’s got talent”.