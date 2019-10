Poche righe per annunciare quello che si prevede un periodo in salita per l’Acr Messina, che comunica di avere interrotto consensualmente il rapporto professionale con il preparatore atletico Giovanni Saffioti.

“La società ha accettato le dimissioni presentate dal professore Saffioti – si legge in un breve comunicato stampa- a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto con serietà e dedizione”.

