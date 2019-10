Commemorazione dei defunti 2019: gli orari di apertura del Gran Camposanto e dei cimiteri suburbani

Per l’affluenza di visitatori, il Gran Camposanto ed i cimiteri suburbani saranno aperti al pubblico oggi, giovedì 31, domani, venerdì 1, e sabato 2 novembre, dalle ore 8 alle 17; e domenica 3, dalle 8 alle 13. Da oggi, giovedì 31, a domenica 3 novembre, sarà vietato l’accesso al Gran Camposanto alle autovetture private autorizzate ed anche a quelle munite di pass per i soggetti diversamente abili. La ricezione dei cortei funebri e delle salme oggi, giovedì 31, domani, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, sarà effettuata per tutta la giornata dall’ingresso del Gran Camposanto, lato Baglio.

I servizi archivio morti nella palazzina degli uffici del Gran Camposanto saranno disponibili anche domani, venerdì 1, e sabato 2 novembre. Aggiornamenti ed informazioni inerenti alla Commemorazione dei Defunti saranno pubblicati sul sito www.cimiterimessina.it .

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it