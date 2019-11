Tennis, serie A1: il Ct Vela impatta a Napoli con il Tc Vomero. Domenica in casa con Maglie per il primo posto

Il Ct Vela rinvia a domenica l’appuntamento con la matematica certezza del primo posto nel girone 4 del campionato nazionale a squadre di serie A1 dopo aver pareggiato a Napoli contro il Tc Vomero.

Nella squadra peloritana c’è stato il positivo esordio di Salvo Caruso, numero 96 del ranking Atp, vittorioso nel suo match di singolare contro Gianluca Di Nicola per 6-4 6-2 e di doppio, in coppia con Gianluca Naso, contro Cacace e Caparco.

L’altro punto del Ct Vela porta la firma del solito Naso, autore di un’altra prestazione molto positiva (duplice 6-3 a Caparco), mentre i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco hanno perso i rispettivi match di singolare contro Niesten e Cacace. Nell’altro doppio Antonio Famà e Fausto Tabacco hanno lottato per tutto il primo set, perdendolo solo al tie break contro Di Nicola e Niesten, cedendo poi alla distanza (6-3 il secondo) per il definitivo 3 a 3.

Nell’altro incontro di giornata successo per 6 a 0 del Ct Maglie sul Tc Prato.

Il Ct Vela, dunque, potrà brindare (basta un punto) al primo posto nel girone domenica nel match casalingo contro il Ct Maglie. Appuntamento alle 10 del 3 novembre sui campi di viale della Libertà per centrare un risultato insperato alla vigilia.

Tc Vomero – Ct Vela 3-3

Naso b. Caparco 6-3 6-3

Niesten b. F. Tabacco 6-1 6-4

Caruso b. Di Nicola 6-4 6-2

Cacace b. G. Tabacco 5-7 6-4 6-2

Caruso-Naso b. Cacace-Caparco 6-0 7-5

Di Nicola-Niesten b. A. Famà-F. Tabacco 7-6 (4) 6-3

Classifica: Ct Vela Messina 10; Tc Vomero 5; Ct Maglie 4; Tc Prato 2

Prossimo turno (domenica 3 novembre ore 10): Ct Vela Messina – Ct Maglie; Tc Prato – Tc Vomero Napoli.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it