Pesca al sauro, multe a chi ne cattura oltre 5 Kg: sequestro della Guardia Costiera

Troppi sauri imperiali in barca: ben 18 esemplari che non sono sfuggiti all’occhio vigile della motovedetta della guardia costiera in servizio sullo Stretto. I militari hanno fermato un uomo intento a praticare pesca ricreativa, sequestrando il pesce che superava il limite imposto dalla legge e previsto in 5kg.

Elevata anche una multa salata di 1000 euro. I sauri sequestrati, del peso di 9 kg, sono stati sottoposti ad esame medico dell’Asp e devoluti in beneficenza.

“Con l’ occasione si invita l’utenza a rispettare le tipologie nonché i quantitativi di pescato previsti dalle vigenti norme”, ribadisce la Guardia Costiera.

