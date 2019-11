Tennis, serie A1: il Ct Vela pareggia contro il Ct Maglie e conquista aritmeticamente il primo posto nel girone

Grande giornata di tennis e indimenticabili emozioni quelle che i tanti appassionati della racchetta hanno vissuto sui campi in terra battuta di viale della Libertà.

Il Ct Vela ha pareggiato per 3 a 3 contro il Ct Maglie nella quinta giornata della fase a gironi del campionato a squadre di tennis di serie A1 e ha aritmeticamente conquistato il primo posto in classifica che vuole dire playoff, cioè semifinali scudetto.

Un risultato insperato alla vigilia ma meritato per quando il Circolo peloritano, presieduto da Antonio Barbera, ha saputo costruire nel corso degli ultimi anni e, nello specifico, in questa stagione.

I punti necessari per ottenere il pass verso la poule scudetto sono arrivati da Salvo Caruso e Gianluca Naso che hanno vinto i rispettivi incontri in singolare e poi hanno fatto loro anche il doppio al termine di un super tie break interminabile e ricco di ribaltamenti.

Nell’altro match di questo turno il Tc Prato ha superato il Tc Vomero Napoli per 4 a 2.

Per la squadra capitanata da Gino Visalli, quindi, ininfluente sarà l’ultima giornata, in calendario domenica 17 novembre, sui campi di Prato. Il primo posto è già in cassaforte.

Ct Vela Messina – Ct Maglie 3-3

Naso b. Garzelli 6-2 6-2

Crepaldi b. F. Tabacco 6-4 6-2

Portaluri b. G. Tabacco 6-3 5-7 6-3

Caruso b. Blancaneaux 7-6 (4) 5-7 6-4

Naso-Caruso b. Portaluri-Blancaneaux 6-0 4-6 (19-17)

Crepaldi-Garzell b. A. Famà-F. Tabacco 6-4 6-3



Quinta giornata. Risultati. Ct Vela Messina – Ct Maglie 3-3; Tc Prato-Tc Vomero Napoli 4-2.

Classifica: Ct Vela Messina 11, Tc Vomero, Ct Maglie e Tc Prato 5.

