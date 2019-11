Iraq, ecco i nomi dei 5 militari feriti: Musumeci, “solidarietà e vicinanza”

Questi i nomi dei cinque militari italiani feriti oggi in un attentato in Iraq, secondo quanto appreso dall’Adnkronos: Marco Pisani, Paolo Piseddu, Andrea Quarto, Emanuele Valenza, Michele Tedesco. I cinque appartengono alle Forze speciali: in particolare, apprende l’Adnkronos, due dei feriti sono effettivi al nono reggimento Col Moschin dell’Esercito e tre appartengono al Gruppo operativo incursori Comsubin della Marina militare.

I soldati sono stati investiti dall’esplosione di un ordigno artigianale mentre rientravano a piedi verso i loro mezzi. I militari appartengono ad una pattuglia interforze impegnata nella missione di addestramento delle forze curde e irachene “Prima Parthica“. Tre i soldati in condizioni gravi: non sarebbero in pericolo di vita ma avrebbero riportato gravi lesioni agli arti inferiori.

“Fraterna solidarietà e sincera vicinanza ai militari feriti in Iraq e alle loro famiglie” viene espressa, “a nome della comunità siciliana”, dal presidente della Regione Nello Musumeci. “Un pensiero commosso, con l’augurio di pronta guarigione – prosegue il governatore – va ai tre feriti più gravi. Un ringraziamento anche alle donne e agli uomini delle nostre Forze armate impegnati, quotidianamente, nelle missioni di pace all’estero”.

