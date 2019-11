Notte di blitz per la polizia municipale, tra prostituzione e fuochi d’artificio: tutti i numeri

Controllo del territorio questa notte da parte della Polizia Municipale con le Sezioni Annona, Polizia Giudiziaria, Radiomobile e Viabilità. Le attività hanno riguardato i controlli anti prostituzione, scoprendo una casa di appuntamento sul viale Regina Elena dove due donne sono state identificate per esercizio della prostituzione. Identificato anche il proprietario dell’immobile per il quale si procederà a contestare lo sfruttamento della prostituzione e un cliente che si accingeva a lasciare l’appartamento dopo avere usufruito della prestazione sessuale. Nell’appartamento sono stati rinvenuti oltre € 5.000 quali proventi di attività illecita per i quali si procederà ad ulteriori accertamenti unitamente alla Guardia di Finanza con la quale si è avviato un percorso congiunto in tema di accertamento dei proventi derivanti da attività illecita.

Contemporaneamente a Piazza Duomo la Sezione Annona ha eseguito i controlli contro l’ambulantato abusivo, sequestrando 9 banchi di merce posta in vendita. L’attività di prevenzione e repressione indirizzata verso le cosiddette stappate di Cristo Re comincia a dare i suoi frutti, considerato il fatto che questa notte nessuno ha festeggiato accendendo fuochi d’artificio a Cristo Re. È stato tuttavia denunciato il titolare di un ritrovo sul Corso Cavour al cui esterno i clienti si accingevano ad accendere una batteria di fuochi d’artificio.

Le Sezioni Viabilità e Radiomobile si sono occupate dei controlli lungo la via Garibaldi, la via I Settembre, la via Cesare Battisti e Largo San Giacomo elevando 43 verbali per violazioni al Codice della Strada e 23 rimozioni. Inoltre sono stati eseguiti 2 sequestri: 1 per un ciclomotore per mancata revisione e 1 per una autovettura per guida con patente sospesa. In totale sono stati eseguiti quasi 70 controlli di Polizia e Sicurezza Stradale ed il totale delle sanzioni elevate ammontano nel complesso a € 9.971,00.

Nell’ambito dei controlli della Movida in un locale di Larderia sono state riscontrate alcune irregolarità che verranno approfondite negli uffici. I controlli sono proseguiti nella zona del centro, dove sono stati verificati tre locali ai quali è stata contestata l’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione. Nell’ambito di tale attività di controllo all’interno dei locali, un uomo è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

Infine un soggetto è stato denunciato per disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.) commesso con abuso dei mezzi di amplificazione del suono installati sulla autovettura e provvedendo al sequestro di tutto l’impianto. Nel corso dei successivi controlli si è accertato che l’uomo si era posto alla guida pur avendo la patente sospesa per cui è stato sanzionato anche per tale condotta, elevandogli una multa dell’importo di € 5.000,00. L’attività è stata coordinata dai Commissari Giardina e La Rosa. Tutte le attività sono state svolte alla presenza dell’Assessore Musolino.

