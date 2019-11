A.S.D San Fratello bloccato da un buon Galati. Pesa l’assenza di Calabrese

di Fra Pè – Al Comunale Ducezio di Galati Mamertino la sfida tra i padroni di casa e l’Asd San Fratello finisce con uno zero a zero.

Gli ospiti orfani di Calabrese, assente per motivi di lavoro, nel primo tempo sono andati vicinissimi al gol con Carbonetto prima, e successivamente con Nicosia che prende il palo interno e infine con Naro: occasioni nitide sprecate anche se i nero verdi hanno espresso un gioco di ottima fattura e di alto livello.

L’Asd Città Di Galati ovviamente non è rimasta a guardare, infatti gran parte del secondo tempo ha messo gli ospiti in seria difficoltà con delle micidiali ripartenze bloccate dalla retroguardia sanfratellana guidata dagli ottimi Margò e Drago.

È all’85 che il Galati è vicinissimo al gol del vantaggio con Francesco Parafioriti, che si presenta solo davanti al portierone nero verde Versaci, che salva il risultato, la rete dei padroni di casa sarebbe stata una beffa per il San Fratello.

Il pari non soddisfa nessuno, ma è un risultato giusto. Il campo del Galati è un terreno inespugnabile e la squadra giallo blu ha degli ottimi giocatori nella rosa.

Il tecnico sanfratellano Antonio Reale che nel campo del Galati non ha mai vinto ha sentito forte la mancanza del capitano Calabrese: “Delfio è un punto di riferimento e la sua assenza ha pesato come un macigno. Mi aspetto ancora più impegno da parte di tutti, domenica affronteremo la Sfarandina che è prima in classifica con 19 punti, 6 da noi, non possiamo commettere errori”.

ASD Citta di Galati- ASD San Fratello 0-0

San Fratello: Versaci 8, Galati6, Naro6.5(Ciravolo6), Margò6.5, Drago6 Cortese6(Salanitro6), La Marca5, Bontempo6, Marino6, Carbonetto6, Nicosia6 (Caprino6). All. Reale 6.5

