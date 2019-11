Si insedia il servizio regionale tutela minori, presente anche l’Arcidiocesi di Messina

Si è insediato il 13 novembre scorso il Servizio Regionale Tutela Minori. La prima riunione dei referenti diocesani si è svolta ed Enna presieduta dal Vescovo delegato CESi mons. Domenico Mogavero. In apertura i referenti hanno presentato se stessi e le loro competenze sia in campo professionale che di impegno ecclesiale. Mons. Mogavero ha quindi fatto un’ampia introduzione delineando l’identità e l’articolazione del nuovo organismo regionale che si inserisce nell’ambito della pastorale delle diocesi di Sicilia. Il Vescovo ha rimarcato l’obbligatorietà della istituzione a livello di regione ecclesiastica nel contesto dei nuovi orientamenti dati da Papa Francesco in occasione dell’incontro su “La protezione dei minori nella Chiesa” svoltosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, cui sono seguite le Linee guida approvate dall’Assemblea generale della CEI e pubblicate il 26 giugno 2019.

Mons. Mogavero ha evidenziato il cambiamento di prospettiva che si è dato a questa materia, anche per rispondere a quanti lamentano un’eccessiva insistenza di parte di Papa Francesco sul tema della pedofilia. Infatti l’obiettivo che si intende conseguire è quello di puntare sulla formazione degli operatori pastorali e sulla prevenzione dei casi di trasgressione. Altro cambiamento di prospettiva evidenziato dal vescovo è quello che punta l’attenzione non tanto sull’abusatore quanto piuttosto sulla tutela della vittima e sul suo recupero fisico, psichico e relazionale. Questo orientamento – ha rimarcato mons. Mogavero – mira a riportare la questione sul piano della pastorale ordinaria con riferimento al quotidiano impegno educativo nei confronti di quanti si trovano a operare con minori: presbiteri, consacrati, catechisti ed educatori.

Nel descrivere struttura e compiti del Servizio regionale, il Vescovo delegato ha elencato i prossimi passi da compiere: la stesura di un regolamento, che dovrà essere approvato dalla CESi e la nomina di un coordinatore regionale, cui potranno essere affiancati degli esperti. Il Servizio avrà come obiettivo quello di sostenere l’azione pastorale dei Vescovi diocesani e dei Superiori maggiori a tutela dei minori; monitorando le iniziative di prevenzione e le modalità di attuazione a livello locale delle Linee guida nazionali; accompagnando le singole diocesi nella stesura di protocolli e indicazione di buone prassi per la tutela dei minori;promuovendo e stimolando la formazione degli operatori pastorali sulle tematiche della tutela dei minori e della prevenzione degli abusi, ecc.

Alla relazione del Vescovo è seguito un ampio dibattito da parte degli intervenuti con richieste di chiarimenti e contributi di riflessione. Considerate le diverse competenze (giuridiche, pastorali, psicologiche), i membri del Servizio si sono suddivisi per aree di interesse al fine di avanzare proposte per la stesura del regolamento. La prossima seduta è stata fissata per il prossimo 10 dicembre sempre ad Enna.

Questo l’elenco dei componenti il Servizio Regionale:

Diocesi di Acireale: dott. Francesco Guarnieri

Arcidiocesi di Agrigento: don Baldo Reina

Diocesi di Caltagirone: don Antonio Carcanella

Diocesi di Caltanissetta: mons. Calogero Di Vincenzo

Arcidiocesi di Catania: avv. Remigia D’Agata

Diocesi di Cefalù: dott. Salvatore Grisanti

Diocesi di Mazara del Vallo: dr. Antonio Ferro

Arcidiocesi di Messina: Salvatore Franco o.m.i.

Arcidiocesi di Monreale: diac. Andrea Sollena

Diocesi di Nicosia: dr.ssa Vincenza Marcella Falco

Diocesi di Noto: don Fortunato Di Noto

Arcidiocesi di Palermo: avv. Francesco Lombardo

Diocesi di Patti: mons. Giovanni Orlando

Diocesi eparchiale di Piana degli Albanesi: d.ssa Maura Calagna

Diocesi di Piazza Armerina: mons. Vincenzo Murgano

Diocesi di Ragusa: d.ssa Delizia Di Stefano

Arcidiocesi di Siracusa: mons. Salvatore Garro

Diocesi di Trapani: avv. Giovanna Messina

