Domenica tempestosa sullo Stretto, e dopo lo scirocco attesa la pioggia

Una settimana di maltempo che non da tregua e che si chiude con una domenica di forte vento e mareggiate che rendono difficile la navigazione. Un esperto come Samuele Mussulli spiega che “il fronte freddo, corrispondente alla posizione della perturbazione, avanza verso l’area dello stretto di Messina e la Calabria meridionale, e conseguentemente i forti venti meridionali tenderanno a cessare.

Contemporaneamente inizierà a piovere entro 60-90 minuti, anche se tutto dipenderà dall’avanzamento del fronte e dall’opposizione dell’alta pressione allocata ad Est.

In questo momento è giunto sulla zona di Barcellona P.d.G.con la linea delle precipitazioni estesa in verticale fino a Giarre (CT).

È presumibile il rapido arrivo di piogge e rovesci temporaleschi su Messina e Reggio e sulle aree vicine.

Come già sottolineato, i venti di Scirocco e Ostro cesseranno e subentreranno quelli di Ponente (W) con aria molto più fresca e una brusca diminuzione della temperatura, che sarà maggiormente avvertita dalla serata.

L’intensità della perturbazione dipenderà dallo scontro tra l’aria l’umidissima e tiepida sciroccale e quella fredda in arrivo”.

Anche oggi, insomma, è preferibile non mettersi in viaggio se non per necessità ed evitare di lasciare le auto in zone alberate, considerati gli ultimi cedimenti.

