Liberty Lines annuncia il nuovo collegamento via mare tra Messina e Reggio Calabria

Liberty Lines, una delle principali compagnie di navigazione italiane, ha annunciato l’apertura delle vendite per la nuova tratta Messina-Reggio Calabria, dando il via a un nuovo capitolo nella storia dei collegamenti marittimi tra Sicilia e Calabria.

Un ritorno tanto atteso per Liberty Lines, che vede nella tratta non solo un’opportunità commerciale ma anche un simbolo forte di continuità territoriale tra Messina e Reggio Calabria.

L’iniziativa rappresenta sicuramente una ventata d’aria fresca per turisti, ma soprattutto per pendolari, studenti e lavoratori che spesso si spostano tra le due città. A partire dal 1° ottobre 2023, secondo quanto stabilito dal nuovo bando che Liberty Lines si è aggiudicata per i prossimi quattro anni, verranno garantite partenze giornaliere.

Il servizio sarà particolarmente flessibile e adatto a diverse esigenze: durante i giorni infrasettimanali, sono previste ben 16 partenze da Messina con altrettanti ritorni da Reggio Calabria, per un totale di 32 corse giornaliere. Nei weekend, invece, le partenze da Messina saranno 6, con i rispettivi rientri da Reggio Calabria, totalizzando 12 corse. Da sottolineare la presenza, ogni giorno, di una partenza notturna da Messina alle 23.00 e di un ritorno da Reggio Calabria alle 23.40.

La flotta dedicata a questo servizio sarà composta da due catamarani e un aliscafo. Per quanto riguarda i costi, i biglietti hanno un prezzo molto competitivo, partendo da 4 euro per la tratta singola e 7 euro in caso di acquisto del biglietto di andata e ritorno.

Liberty Lines ha pensato anche ai suoi viaggiatori abituali, offrendo una serie di facilitazioni per pendolari, studenti e appartenenti alle forze dell’ordine. Informazioni dettagliate, acquisto biglietti, richieste di abbonamenti e agevolazioni sono disponibili presso le biglietterie, tramite il call center al numero +39 0923 022022 o sul sito ufficiale della compagnia www.libertylines.it.

Questo nuovo capitolo nella storia dei collegamenti tra Messina e Reggio Calabria giunge dopo una lunga battaglia legale. Liberty Lines si è infatti aggiudicata la gara di trasporto tra le due città al terzo tentativo, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo due tentativi infruttuosi e un contenzioso innescato dalla stessa Liberty Lines contro l’assegnazione diretta alla società BluJet del Gruppo Ferrovie dello Stato.

