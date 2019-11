Traffico rallentato per qualche ora sull’A20 per un incidente nella galleria San Giovanni, nella tangenziale nord di Messina in direzione Palermo. Quattro le auto coinvolte in un maxitamponamento che ha provocato diversi lievi feriti tra passeggeri e conducenti dei mezzi.

Sul posto gli uomini della polizia stradale, i vigili del fuoco e personale del 118.