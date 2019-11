Completati i lavori di realizzazione del nuovo Mercato Zaera

Nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo Mercato Zaera, sono state completate le strutture in cemento armato col getto di cls del solaio del piano impalcato. Durante il periodo necessario per la maturazione della struttura del solaio è stato autorizzato il fornitore delle strutture metalliche prefabbricate per la costruzione della tettoia al piano superiore.

Gli elementi da posare in opera sono pronti in officina per cui nei prossimi giorni l’impresa provvederà a disarmare il solaio per proseguire con gli interventi sia al piano terra (autorimessa) che al primo piano (mercato) secondo cronoprogramma di contratto.

