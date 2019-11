Tennis serie A1: sarà derby Match Ball Siracusa-Ct Vela Messina nella semifinale scudetto

Sarà derby con il Match Ball Siracusa per il Ct Vela Messina nella semifinale scudetto.

Questo l’esito del sorteggio di oggi a Roma. Nell’altra semifinale scontro fra Selva Alta Vigevano e Park Genova.

Una siciliana, dunque, avrà la possibilità di giocarsi la finale scudetto dell’8 dicembre in programma al Palatagliate di Lucca.

Domenica prossima l’incontro d’andata a Siracusa (aretusei che hanno nel portoghese Barreiros Cardoso de Sousa e nello spagnolo Zapata Miralles i punti di forza della squadra), l’1 dicembre, a campi invertiti, il match di ritorno per decidere chi arriverà in finale.

“Sono soddisfatto del sorteggio per vari motivi – ha detto il presidente del Ct Vela, Antonio Barbera – innanzitutto perché ci sarà una squadra siciliana in finale e poi perché giocheremo il ritorno davanti al nostro meraviglioso pubblico. È certamente un incontro equilibrato e alla nostra portata. Sarà una bellissima sfida sportiva, tra due Circoli che si rispettano e che daranno vita ad un incontro che in Sicilia ricorderemo per molti anni. È anche molto bello che, data la vicinanza, molti nostri appassionati soci potranno seguire la squadra in trasferta”.

