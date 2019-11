San Fratello celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una data ,non casule, decisa dalle Nazioni Unite nel 1999 in ricordo delle sorelle Mirabal, catturate torturate e uccise dal regime dittatoriale di Trujillo. Ogni anno in tutte le Nazioni si organizzano eventi e manifestazioni per gridare a gran voce, come sancisce la Dichiarazione di Vienna del 1993, che: “I diritti umani delle donne sono un’inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. La completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono l’obiettivo prioritario della comunità internazionale”.

È con questo spirito che la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Acquedolci, Dott.ssa Germana Lanzafame, in una fattiva collaborazione con la Presidente del Soroptimist International Club Nebrodi, Dott.ssa Giovanna Re, il Sindaco del Comune di San Fratello, Dott. Salvatore Sidoti Pinto, e l’Assessore all’Istruzione, Dott.Anna Calcò, ha voluto organizzare un’importante manifestazione con l’obiettivo di educare le nuove generazioni, attraverso il dialogo, il confronto e la riflessione sul concetto di violenza di genere e lotta agli stereotipi, al rispetto dell’altro.

“Negli uomini e nelle donne del domani– afferma la Dirigente- deve maturare una reale consapevolezza del concetto di parità come diritto imprescindibile della persona, solo così è davvero possibile contrastare ogni forma di violenza e discriminazione”. La giornata sarà impreziosita dalla presenza dell’Ass.re Bernardette Grasso, sempre attenta alle esigenze dei cittadini più deboli e infaticabile paladina dei diritti umani, del Comandante della Compqagnia dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra, Capitano Martina Perazzolo, garante della giustizia e della legge nel nostro territorio, della Dott.ssa Graziella Grillo, Dirigente Medico Psichiatra del dipartimento di salute mentale di Messina– modulo di Sant’Agata di Militello, grande professionista e portavoce competente delle esigenze profonde dei giovani.

Chiuderà l’incontro il Sindaco di Acquedolci, Avv. Alvaro Riolo, in una costruttiva ottica di confronto e crescita tra le due comunità scolastiche che danno identità all’ Istituto.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it