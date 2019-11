Grosso incendio ha coinvolto cinque autovetture, intervento immediato dei Vigili del fuoco

Questa mattina, intorno le ore 9, i Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per estinguere un grosso incendio che ha coinvolto cinque autovetture, parcheggiate nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Milazzo . Per la vastità delle fiamme, è intervenuta anche l’ABP (AUTOBOTTE POMPA) di rincalzo, proveniente dalla Centrale.

I Vigili del fuoco hanno prontamente concluso l’intervento, dopo circa un’ora, estinguendo totalmente le fiamme e mettendo in sicurezza tutta l’area coinvolta.

Fortunatamente nessun danno a persone e alla vicina ferrovia.

